Geraldine Chaplin (75) krijgt carrièreprijs op Film Fest Gent: wie is de dochter van Charlie Chaplin?

Geraldine Chaplin was en is ook heel actief in de Europese cinema. In Frankrijk werkte ze samen met onder meer Jacques Rivette in “Noroît" (1976), Alain Resnais in "La vie est un roman" (1983) en Claude Lelouch in "Les uns et les autres" (1984).

Haar grootste artistieke successen boekte ze wellicht in Spanje, waar ze regelmatig samenwerkte met haar levenspartner, regisseur Carlos Saura, in films als "Ana y los lobos" (1973), "Cría cuervos" (1976) en "Mamá cumple cien años" (1979).



Chaplin kreeg in 2002 de Goya, de Spaanse Oscar, voor haar bijrol in het familiedrama "En al ciudad sin límites" van Antonio Hernández. In datzelfde jaar werkte ze ook samen met Pedro Almódovar in "Hable con ella". Ze kreeg een tweede Goya-nominatie voor haar veelgeprezen bijrol in de horrorfilm "The orphanage".