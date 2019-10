"Honderden" vrouwen en kinderen van IS-strijders weggevlucht uit kamp in Syrië, Rudi Vranckx: "Chaos overheerst"

Families van leden van de terreurbeweging IS zijn uit een kamp met ontheemden gevlucht in het noorden van Syrië. Dat zeggen Koerdische autoriteiten. In de buurt wordt hevig gevochten tussen Koerdische en Turkse troepen. Het zou om honderden vrouwen en kinderen gaan, zegt ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. "Chaos overheerst", zegt onze VRT-collega Rudi Vranckx die in de regio is. "Ook het lot van de buitenlandse vrouwen is onduidelijk."