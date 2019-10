Karel De Gucht: "Er heerst sterke druk in Turkije om de vluchtelingen weg te krijgen"

Daarnaast rust er volgens de voormalige Eurocommissaris druk op de Turkse president Tayyip Erdogan over hoe hij met de miljoenen Syrische vluchtelingen in zijn land moet omgaan.

"Het gaat volgens mij niet enkel om een veiligheidszone", gaat De Gucht verder. "Het is niet zo dat YPG - niet dat het doetjes zijn - een bedreiging vormen voor het regime van Erdogan. Dat klopt niet. Maar er zitten natuurlijk enorm veel vluchtelingen in Turkije."



"Aan de grens met Syrië gaat het om een klein miljoen, in het hele land gaat het om meer dan 3 miljoen. Er heerst dus een sterke druk in Turkije om die vreemdelingen, vluchtelingen, migranten in de bevolking daar weg te krijgen. Ik denk dat dit de echte reden is waarom Erdogan die actie lanceert. Niet omdat hij met een direct veiligheidsprobleem zit, maar omdat hij met een politiek probleem zit", aldus De Gucht.