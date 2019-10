Kasterlee heer en meester op EK pompoenwegen: plaatsen 1, 2 en 3 gaan naar kwekers uit Kempische gemeente

"We zijn gisterochtend om 7 uur richting Ludwigsburg vertrokken met een busje en een aanhangwagen", vertelt Van Geel aan VRT NWS. "We wisten niet dat we kampioen gingen spelen, maar na de weging vandaag stonden we plots met 3 op het podium."

"Voor mij is een pompoen van 1.013 kilo een record. Op een wedstrijd enkele dagen geleden woog de pompoen nog 1.016 kilo, maar omdat hij van de plant is verwijderd, kan hij niet meer groeien en droogt hij langzaam uit. Toch ben ik blij dat hij maar 3 kilo is afgevallen."

Een pompoen van 1.013 kilo is gigantisch, maar nog geen wereldrecord. Dat staat op 1.190,5 kilogram en werd in 2016 gevestigd door Mathias Willemijns... ook al een Belg. Dat kan de pret niet bederven voor Van Geel. "Dit is een topprestatie voor de pompoenclub van Kasterlee en voor België. Dit is allemaal met zaad van onze club. We hebben topzaad!"

Voor de liefhebbers: in de tuin van het kasteel van Ludwigsburg loopt een tentoonstelling met afzonderlijke pompoenen en heuse pompoensculpturen. Tot 3 november zijn er 450.000 pompoenen te bewonderen. Thema dit jaar is "Sprookjeswereld".