Niet voor claustrofoben: kijk hoe een enorm cruiseschip rakelings door het smalle Kanaal van Korinthe vaart

De rederij maakt meteen van de aandacht gebruik om reclame te maken voor een nieuwe cruise door het Kanaal van Korinthe. Het schip zal in 2021 opnieuw afmeren in Groot-Brittannië en tijdens een 25 dagen lange trip opnieuw door het smalle Griekse kanaal varen. Goedkoop is zo’n cruise niet: de prijzen starten vanaf een goeie 5.000 euro per persoon.

VIDEO: Bekijk in deze timelapse versneld hoe het schip door het kanaal is gevaren: