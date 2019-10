Nieuw Leuvens symfonisch orkest Inaudita debuteert met wereldcreatie

Inaudita is Latijn voor "ongekend, ongehoord" en focust zich op het uitvoeren van muziek die onterecht minder uitgevoerd wordt of afkomstig is van minder gekende componisten van wie de muziek meer aandacht verdient.



Naast "Forgotten letters" van Andreas Moulin bracht het concert ook "Symfonisch gedicht voor fluit en orkest" van Peter Benoit (met gastsolist Carlos Bruneel) en de 4e symfonie van Ludwig van Beethoven. Inaudita wil ook jonge muzikanten kans geven om ervaring op te doen in een professioneel orkest.

Initiatiefnemer en dirigente is de in Stockholm wonende Vlaamse Katleen Weverbergh die ondanks haar jeugdige leeftijd (26) al heel wat ervaring heeft als assistent-dirigent en onder meer gastdirigent was van het Brussels Philharmonic.



Weverbergh wil Inaudita via allerlei projecten in het Leuvense langzaam uitbouwen. Ook componist Andreas Moulin is slechts 25 en heeft naast "Forgotten letters", ook al "When nights falls" en "Death of a nightingale" op zijn actief. Dit laatste werk werd gereleased via Klara en werd reeds verschillende malen uitgevoerd in binnen- en buitenland.