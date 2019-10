Antwerpen maakt kennis met vernieuwde Handelsbeurs tijdens Urban Walk

Zowat 5.000 wandelaars hebben vandaag de Antwerpse binnenstad verkend op een parcours van 12 kilometer. Na de start op de nieuwe eventsite, Scheldekaaien Sint-Andries, loopt het parcours langs 14 locaties zoals de Bourlaschouwburg, Cinema Cartoon’s, het Hof van Liere en de Opera.

Handelsbeurs

De Handelsbeurs in het historische hart van Antwerpen bestaat al meer dan 500 jaar maar brandde twee keer volledig af. De beurs was de verbinding tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat en was jarenlang een centrale ontmoetingsplek in de stad. Vandaag was de Handelsbeurs voor het eerst toegankelijk voor publiek.