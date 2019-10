Tom Waes na spoorloop-foto: "Foto is fout signaal, maar stoor me aan hoe Infrabel campagne maakt op mijn kop"

Infrabel is blij dat Tom Waes toegeeft dat het een fout signaal was, maar is niet tevreden met de kritiek. "Dit is heel jammer, dat wij nu de zwartepiet toegespeeld krijgen. Dit is niet hoe het gegaan is. Woensdag hadden we een persactie over spoorlopen, waar een vraag gesteld werd over die foto. We hebben dan een korte reactie gegeven. Maar op geen enkel moment hebben we zelf de pers gecontacteerd. We zouden nooit de figuur van iemand gebruiken voor onze campagne", zegt Frédéric Petit van Infrabel.