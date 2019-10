Bejaarde vrouw gedood bij steekpartij in studentenbuurt Antwerpen, dader is opgepakt

De steekpartij deed zich voor op de openbare weg, in de Raapstraat in de buurt van het uitgaanscentrum Stadswaag.

Over de omstandigheden rond het incident is voorlopig nog niet veel geweten, zo is het niet duidelijk of het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Wel staat vast dat het bejaarde slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en daar kort nadien is overleden aan haar verwondingen.

De dader was op de vlucht geslagen en na een klopjacht heeft de politie de vermoedelijke dader kunnen oppakken. In de buurt is een ruime veiligheidszone ingesteld, de Stadswaag is volledig afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

Er is een onderzoeksrechter aangesteld.