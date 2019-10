Syrisch-Koerdische politica geëxecuteerd, vermoedelijk door pro-Turkse rebellen: "Moord stond in de sterren geschreven"

Het Syrische Nationale Leger (SNA), de 'koepel' van die paramilitaire bewegingen, heeft gisteren laten weten dat het zijn strijders op de frontlijn in de gaten houdt, om elke misstap te voorkomen. "Al wie misdrijven begaat, zal gestraft worden voor militaire ongehoorzaamheid", luidde het in een mededeling.

"Maar", zegt ook onze reporter Jens Franssen, "zoals in elke oorlog is er een groot verschil tussen de officiële lijn en het gedrag van die opgefokte jonge militanten, die zich vol adrenaline in de strijd hebben gegooid. Zodra ze iemand zien die ze als een belangrijke Koerdische opposant beschouwen, zijn ze niet in te tomen. De politica is daarvan wellicht een van de eerste slachtoffers. "