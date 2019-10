Amerikaanse defensietopman: "Trump wil alle Amerikaanse troepen weg uit noorden van Syrië"

Volgens de VS proberen de Koerden een akkoord te sluiten met het Syrische leger en Rusland om de inval van de Turken tegen te gaan. Onder meer daarom wil Trump een terugtrekking van de troepen in deze regio.

Eerder heeft het Witte Huis al zo’n 30 troepen uit de regio in het noorden weggehaald. Nu de Amerikanen een escalatie van het conflict vrezen, zullen ook de andere troepen aan de grens volgen. Toch zei Esper niet dat alle 1.000 Amerikaanse militairen Syrië zouden verlaten. Later vandaag wordt er opnieuw vergaderd om het verloop van de situatie in te schatten en te bekijken wat er exact moet gebeuren, gaf Esper nog mee. De baas van het Pentagon zei verder dat de VS blijft aandringen bij de Turkse president om zijn offensief in het noorden van Syrië te stoppen.

Eerder deze week werden de Amerikaanse soldaten beschoten door Turkse militairen. Er vielen geen gewonden. Esper kreeg de vraag of Turkije doelbewust de militairen had aangevallen: "Ik weet niet of ze het al dan niet zouden doen", was zijn antwoord.



Wanneer de troepen worden teruggetrokken is niet duidelijk. "Maar het zal zo snel en veilig mogelijk gebeuren", aldus Esper.