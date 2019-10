Tyfoon Hagibis laat spoor van vernieling achter in Japan: meer dan 50 doden geteld en 110.000 hulpverleners ingezet

Op beelden is de ravage te zien die tyfoon Hagibis (in de Filipijnse taal Tagalog betekent Hagibis toepasselijk "snelheid") achtergelaten heeft. Hagibis is de grootste zwaarste tyfoon die Japan in 60 jaar over zich heen gekregen heeft. Vrijdagavond, plaatselijke tijd, ging de tyfoon aan land, met dodelijke overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Er werden windsnelheden tot 225 kilometer per uur gemeten. Op dit moment zouden er al zeker 56 doden zijn geteld, vijftien personen zijn vermist.

Lees verder onder de foto's.