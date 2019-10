Ziekenfondsen willen medicatie alzheimer niet langer terugbetalen: "Beter investeren in begeleiding en onderzoek"

Die geneesmiddelen bestrijden enkel de symptomen van de ziekte van Alzheimer, want een behandeling tegen de ziekte bestaat nog altijd niet. Het gaat hier specifiek om de geneesmiddelen donepezil, rivastigmine en galantamine (alledrie zogenoemde cholinesteraseremmers), en memantine.

De eerste groep geneesmiddelen wordt gebruikt voor de behandeling van milde of matige dementie, memantine in een verder stadium. Ze hebben enkel in grotere schaal een effect op het geheugen, maar er is consensus dat de werking minimaal is. Bovendien kost de terugbetaling ervan de ziekteverzekering jaarlijks bijna vijf miljoen euro.