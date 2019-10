Waarom het oneerlijk is om Vlaanderen lelijk te vinden

Vlaanderen lelijk vinden, kan tot slot ook van luiheid getuigen. Vlaanderen is niet bekoorlijk als je het enkel kent vanachter het raam van een auto. Een auto die over wegen rijdt die omgeven zijn met een bont mengsel van privébouwsels en schreeuwerige winkels. Vanachter het raam van een treinwagon is het niet veel beter. De rommelige achtertuinen met koterijen en eindeloze industrievlaktes variëren op hetzelfde thema.

Maar een beetje wanderlust kan al veel helpen. De Kalmthoutse heide, de Brugse Reien en de Dijk van Oostende kent u vast. Maar kent u ook Connectera in Maasmechelen, de Demerbroeken, de Damse Vaart, de hellingen van Sint-Martens-Voeren of de Rodeberg in Westouter? Of de Leiemeersen uit de schilderijen van Emile Claus en de getuigenheuvels uit de Vlaamse Ardennen die Valerius De Saedeleer vereeuwigde?