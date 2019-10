Een regering met PS en N-VA, kán dat? Preformateur Geert Bourgeois (N-VA): "Tegen 4 november duidelijkheid" 

Tegen 4 november moet best duidelijk zijn of er onderhandelingen kunnen starten over een federale regering met zowel de PS als de N-VA. Dat zegt preformateur Geert Bourgeois (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1. "Het is geen eindtermijn, maar wat mij betreft gaat het best zo snel mogelijk. 4 november is een goede einddatum", zegt Bourgeois.