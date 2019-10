Brandweer redt juf en kindje uit droogstaande vijver

Een meisje van de Sancta Maria-basisschool in Willebroek was tijdens een klasuitstap vast komen te zitten. In de vijver stond geen water meer, enkel modder. Die modder zoog het kind naar beneden, ongeveer 6 meter van de oever af. De juf probeerde dan nog om het meisje te bevrijden, maar geraakte zelf ook vast te zitten.

Reddingsoperatie

De brandweer kwam ter plaatse. "De eerste drie meter waren perfect begaanbaar waardoor we met een menselijke ketting van brandweerlui tot aan de juf zijn geraakt", vertelt brandweerman Jan Anné. "We hebben eerst het kind gered en dan de juf. Ze hingen vol modder." De ambulanciers hebben vervolgens gekeken of het tweetal medisch is orde was. "Gelukkig hadden ze enkel wat kou gevat", aldus Anné.

De brandweer waarschuwt om zeker niet zomaar door schijnbaar leegstaande vijvers te lopen.