Britse koningin Elizabeth in troonrede voor parlement: "Brexit op 31 oktober is prioriteit"

De Queen's Speech staat bol van traditie. Het gebeuren begint met de processie waarbij de Queen in een koets - getrokken door zes witte paarden - van Buckingham Palace naar het parlement in Westminster wordt gebracht. In de koets zaten ook troonopvolger Charles en diens echtgenote Camilla.

Het decor van de eigenlijke troonrede is het Hogerhuis. De vertegenwoordiger van de monarch, Black Rod, spoort de leden van het Lagerhuis aan om naar het Hogerhuis te komen voor de Queen's Speech. Volgens de traditie wordt de deur voor de neus van de vertegenwoordiger dichtgeslagen en moet ze drie keer kloppen, om de onafhankelijkheid van het Lagerhuis te benadrukken.

Wanneer iedereen aanwezig is in het Hogerhuis, krijgt de koningin de toespraak in een zijden tas overhandigd. Elizabeth heeft overigens al 64 keer een troonrede gehouden, weet de BBC. Enkel in 1959 en 1963 was ze wegens zwangerschap verhinderd. Vorig jaar was er geen troonrede omdat de vorige premier Theresa May in 2017 een twee jaar durende parlementaire sessie wilde, met focus op de brexit.

