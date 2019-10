Bruegel is niet wie u denkt: Koninklijke Bibliotheek toont schatten en laat een streetartist los op de muur

Wist u het al? Pieter Bruegel de Oude werd 450 jaar geleden begraven in de Kapellekerk in Brussel. Er viel het afgelopen jaar niet aan Bruegel te ontsnappen. Van de grote tentoonstelling in Wenen (450.000 bezoekers!) tot evenementen in Bokrijk of in Dilbeek of de restauratie van Dulle Griet: de 16e-eeuwse meester was overal. En het is nog niet afgelopen.