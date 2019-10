Da Vinci's "revolutionaire" brug uit 1502 - die er nooit kwam - had stevig overeind gestaan

Da Vinci's ontwerp was revolutionair om twee redenen: de grootte en het ontwerp zelf. Zijn brug zou volgens het MIT 280 meter lang geweest zijn en had de langste ter wereld kunnen worden. "Ongelooflijk ambitieus", vertelt onderzoekster Karly Bast van het MIT daarover. "Ze was 10 keer langer dan de bruggen die toen doorgaans werden gebouwd."

Terwijl de onderboog van de bruggen toen meestal een halve cirkel was, was Da Vinci's ontwerp heel wat meer afgevlakt. De brug had ook géén steunpilaren in het water nodig, omdat ze op zichzelf zou staan. In principe zouden er voor die lengte een tiental steunpijlers nodig zijn geweest. Da Vinci ging er prat op dat er onder zijn brug een zeilboot had kunnen passeren (zie ontwerp op foto boven).

Bovendien was zijn brug ook in de breedte stabiel, met uitlopers naar links en rechts op beide oevers. Dat zou de brug bijvoorbeeld kunnen beschermen tegen aardbevingen.