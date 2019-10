Vlaamse partijen reageren op veroordeling Catalaanse politici: van "schande" tot "buiten proportie"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt het arrest "buiten proportie". “Een politiek conflict los je op door dialoog rond de politieke onderhandelingstafel". Dat is trouwens ook de mening van Vlaams vice-minister-president Hilde Crevits (CD&V).



N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement Wilfried Vandaele is niet verbaasd over de uitspraak: “We wisten al van dag één dat een eerlijk proces geen optie was voor de heren in Madrid. (…) Een internationaal netwerk van waarnemers gaf al aan dat de procesgang niet eerlijk en weinig tegensprekelijk verliep. Hoe kan Europa tolereren dat er zo van haar standaarden wordt afgeweken?”

Federaal fractieleider Peter De Roover heeft naar eigen zeggen “plaatsvervangende schaamte voor de Spaanse justitie". “(...) de aanklacht van rebellie konden ze nooit hard maken, daarom kiezen ze voor het vagere misdrijf van opruiing.” De Roover wil minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) interpelleren over de uitspraak.

Europees Parlementslid Assita Kanko heeft het over “het grootste politieke proces in de EU in jaren”. "Als Europa niet in actie schiet, dan is het alle geloofwaardigheid kwijt op het vlak van mensenrechten. Ik roep de afscheidnemende Commissie op om zich ondubbelzinnig tegen deze schande voor de democratie uit te spreken.”