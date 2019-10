Celstraffen tot 13 jaar voor Catalaanse politici, massaal protest in Barcelona 

Voormalig premier Carles Puigdemont stond zelf niet terecht. De bekendste Catalaanse separatist is namelijk gevlucht en verblijft in ons land. Spanje heeft vandaag overigens een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

Na het vonnis reageerde Puigdemont met een Tweet. "Honderd jaar celstraf in totaal. Barbarij. Meer dan ooit aan uw kant, aan de kant van uw families. We moeten reageren zoals nooit eerder. Voor de toekomst van onze kinderen. Voor de democratie." Op een persconferentie in Brussel herhaalde Puigdemont die boodschap: "De uitspraak van het Hooggerechtshof bevestigt de strategie van onderdrukking en wraak. Door de negen te veroordelen, veroordelen ze meer dan 2 miljoen mensen die deelnamen aan het referendum in 2017. Wij moeten hierop reageren, want de democratie is in gevaar. Er zijn veel mogelijkheden om dat op een democratische en geweldloze manier te doen. We moeten onze stem laten horen, voor de toekomst van onze kinderen."

