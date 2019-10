Child Focus-directrice Heidi De Pauw: "Haal de kinderen van IS-strijders terug"

Na de inval van Turkije hebben Koerdische troepen, die instonden voor de bewaking van de kampen zich moeten terugtrekken om hun dorpen te beschermen. "Ze hebben hun prioriteiten moeten verleggen in het verdedigen van hun eigen families. We hebben gezien dat zo'n 27 Europese kinderen in de regio rondzwerven. We weten niet waar ze zijn en in wiens handen ze zullen terecht komen", zegt De Pauw.