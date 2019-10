Conservatieve professor en buitenstaander Kaïs Saïed wordt nieuwe president van Tunesië

De exitpolls gaven het al aan: Kaïs Saïed is met een onweerlegbaar verkiezingsresultaat de nieuwe president van Tunesië. Hij kon een slordige 72 procent van de kiezers overtuigen en haalde het daarmee ruimschoots van zijn politieke tegenstander, Nabil Karoui. Saïed wordt daarmee, na Beji Caïd Essebsi, de tweede democratisch verkozen president sinds de Jasmijnrevolutie en de verdrijving van dictator Ben Ali in 2011.

Op 15 september van dit jaar maakten de Tunesische kiezers al duidelijk dat ze geen duel zagen zitten tussen traditionele presidentskandidaten. Hun onvrede over de jarenlange politieke wantoestanden en economische stagnatie zouden ze uiten door massaal op antisysteemkandidaten te stemmen. En dus moest een tweede ronde uitmaken wie de nieuwe president van Tunesië werd: de conservatieve professor Kaïs Saïed of de omstreden mediamagnaat Nabil Karoui. Een tweestrijd die nu in het voordeel van Saïed is beslecht.