"Gespannen sfeer in Catalonië na veroordeling separatisten", confrontatie tussen politie en betogers bij luchthaven

Alle grote problemen in Spanje komen nu weer bij elkaar, stelt Zoutberg vast. "We hebben de problemen in Catalonië, Franco wordt straks opgegraven en we staan voor verkiezingen in Spanje. Het worden spannende weken in Spanje. Dit zijn niet de juiste dagen om het te hebben over samenwerking tussen de sociaaldemocraten en de Catalanen. De sociaaldemocraten hebben de Catalanen nodig om een regering te vormen."

Toch lijkt niets te wijzen op een snelle oplossing voor het Catalaanse probleem. "In de rest van Spanje wordt erg argwanend gekeken naar de stappen die de sociaaldemocraten in de richting van de Catalanen maken. Vergis je niet. De sympathie voor de Catalanen in Spanje is snel voorbij buiten Catalonië. In de rest van Spanje zijn de mensen voor de harde hand", besluit Rop Zoutberg.