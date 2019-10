Poolse verkiezingen: alle politieke records gesneuveld, maar wat nu met Europa en wat met Polen zelf?

Polen is tot op het bot verdeeld en gepolariseerd. In een echo van de voormalige Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton en haar “deplorables” (de Trumpkiezers) lees je in anti-regeringskranten opiniestukken die het hebben over een “strijd tussen het achtergebleven en het vindingrijke Polen.”



In grootsteden zoals Warschau, Gdansk of Wroclaw lepelen goed verdienende hipsters caffè latte en dragen baardmannen hun kroost in draagdoeken op weg naar een ecologische picknick of een foodtruckfestival. Monkelend hebben ze het over "Polska C", het “derderangs-Polen in het oosten, het armere, rurale deel van het land. Hoofdschuddend en vol onbegrip kijken ze naar de oude dametjes die naar Radio Maryja luisteren en elke Zloty (Poolse munt) omdraaien voor hun inkopen in de Portugese prijsbreker ‘Biedronka’.

Maar het is een hard ontwaken met deze verkiezingsuitslag. Recht en Rechtvaardigheid is de grootste partij in liefst 14 van de 17 Poolse provincies. Kortom, bijna heel Polen kleurt blauw, de kleur van de regeringspartij.