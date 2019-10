Ecuador trekt controversiële brandstofmaatregel in om protest te doen stoppen

In Ecuador, in Zuid-Amerika, schrapt de regering een controversiële besparingsmaatregel om een eind te maken aan wekenlang protest. Dat is de regering overeengekomen met inheemse leiders. Bijna twee weken geleden schrapte de regering de subsidies op de brandstofprijzen, wat tot een golf van protest leidde die het land verlamde. De leiders van de protestbeweging beloven in ruil om hun acties te stoppen.