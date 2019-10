Beste Justitie, neem verkeersslachtoffers ernstig en voer straffen voor dronken bestuurders effectief uit

12 maanden effectief, dat lijkt ons een gerechtvaardigde tijd om in de cel te zitten. Onze dochter kreeg immers levenslang. Maar wat blijft er over van het sterk gemotiveerd vonnis van de rechter? Wat blijft er over van de straf die is uitgesproken? Hoe gebeurt het toezicht op het rijverbod? Hoe zal de strafuitvoering gebeuren?

Na een derde van de straf is er voorwaardelijke invrijheidsstelling mogelijk en rondvraag leert dat in de praktijk de overblijvende maanden in de cel worden omgezet naar een straf met enkelband. Dus de kans is groot dat de dader geen moment langer in cel moet doorbrengen? Gaan strafuitvoeringsrechtbank en begeleidende justitie-assistenten mee in het verhaal van de dader zonder stil te staan bij het leed van de slachtoffers? Is dit het recht dat zal geschieden?