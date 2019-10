EU-ministers veroordelen Turkse inval in Syrië, geen Europees wapenembargo 

Er komt wel geen Europees wapenembargo tegen Turkije. Er is immers geen VN-resolutie die een embargo aan Turkije oplegt en bovendien is Turkije ook lid van de NAVO. Het is aan de lidstaten zelf om de levering van wapens aan Turkije stop te zetten. Volgens Mogherini is dat even effectief als een gezamenlijk Europees wapenembargo. Onder meer Nederland en Frankrijk hebben eerder al beslist geen wapens meer te leveren.