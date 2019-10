Fonds dat kwetsbare mensen helpt energiefactuur te betalen, zit zelf krap bij kas: "30 miljoen extra per jaar nodig"

Voor zulke mensen is er het Fonds Gas en Elektriciteit, dat via de OCMW's ondersteuning biedt aan mensen in energiearmoede, maar ook financieel kan bijspringen. Maar nu trekt dat fonds ook aan de alarmbel. De middelen voor het fonds zijn nu al 7 jaar lang bevroren op 53 miljoen euro per jaar. Het bedrag is dus al die tijd niet aangepast aan de gestegen levensduurte.