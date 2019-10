Gedwongen afzondering van kinderen en jongeren moet overal een uitzondering worden

Net als Robin komen jaarlijks heel wat kinderen en jongeren in aanraking met afzondering. Omdat ze het zelf meemaken of omdat ze het zien gebeuren bij hun leeftijdsgenoten. Het gaat om jongeren die verblijven in de kinder- en jeugdpsychiatrie of een voorziening van de integrale jeugdhulp, of om leerlingen die schoollopen in het bijzonder onderwijs.

Deze jongeren hebben het niet altijd gemakkelijk. Ze zijn kwetsbaar. Dat maakt ook dat het werk van begeleiders en leerkrachten niet te onderschatten is. Zowel jongeren als begeleiders betrekken in het zoeken naar alternatieven voor afzondering is nodig.