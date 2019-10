Gevangenisstraf en geldboete voor "bomenzager" in Eeklo

In Eeklo is de dader veroordeeld die een zestal bomen heeft omgezaagd met een kettingzaag in het centrum van Eeklo. De politie kwam de man op het spoor omdat ze een filmpje gevonden hadden waarop te zien was dat hij bezig was met het omzagen.

Een pas geslepen kettingzaag uittesten

De 39-jarige man was op pad in de nacht van 5 op 6 juli 2019 om de bomen om te zagen. Hij zaagde een aantal bomen om in de omgeving van de Molenstraat en het Krugercentrum in Eeklo. De politie betrapte de man bijna na een tip van een buurtbewoner, maar de bomenzager kon toch ontsnappen. De politie kwam hem dan toch terug op het spoor bij een ander onderzoek waarbij een gsm werd gecontroleerd. Daar vonden ze een filmpje op van de bomenzager terwijl hij bezig was.

De dader vertelde achteraf dat hij gewoon zijn pas geslepen kettingzaag wilde uittesten. In plaats van een tuin van familie of vrienden op te zoeken, koos hij de bomen in de stad.

De zaagtest wordt duur voor de man. Hij is veroordeeld tot twee maanden cel en 480 euro boete. Hij moet de stad Eeklo ook nog eens bijna 8000 euro betalen voor de schade die hij veroorzaakt heeft.