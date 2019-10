Grimmig boerenprotest in Groningen

De boeren in Nederland zijn het niet eens met stikstofmaatregelen die volgens hen erg nadelig zouden zijn voor bijvoorbeeld veehouders. Verschillende Nederlandse provincies hebben onder druk van het protest de stikstofmaatregelen intussen ingetrokken of opgeschort. Dat is voorlopig niet het geval in Groningen, waar het protest van de boeren vandaag op sommige momenten grimmig werd.

Zo probeerden landbouwers het provinciehuis binnen te dringen. Politieagenten zagen zich genoodzaakt om hun wapenstok te gebruiken, daarbij raakte een demonstrant gewond. Een andere manifestant werd opgepakt omdat hij met zijn tractor inreed op een agent te paard. En nog een andere boer reed verschillende hekken omver, is te zien op beelden op Twitter.

Intussen hebben de meeste boeren Groningen verlaten, meldt de Nederlandse omroep NOS. Ook de komende dagen staan nog verschillende protestacties van de boeren gepland.