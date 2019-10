Nationale Veiligheidsraad komt woensdag samen, Hans Bonte vreest terugkeer gevluchte IS-gevangenen

De burgemeester wil dan ook dat de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt in ons land, om zicht te krijgen op de situatie en spanningen die ook in ons land voelbaar zijn te kunnen opvangen. "De Veiligheidsraad moet richtlijnen geven aan de lokale besturen en politiezones over hoe de conflicten hier moeten worden opgevangen", zegt Bonte. "Het is in alle eerlijkheid niet zo dat er al grote spanningen zijn, maar ik hoor wel van heftige discussies in Brussel", zegt hij.



"Met moet weten dat de toestand in Syrië ook hier emoties losweekt, waar Turkse mensen samenleven met Koerdische, waar Koerdische mensen samenleven met Marokkaanse, enzovoort. En België was helaas hofleverancier van Europeanen naar het IS-front. Voor Vilvoorde betekent dat dat er toch een 50-tal kinderen zijn geboren uit Belgische ouders. Nu ziet men bijna live op tv dat kampen vrijgemaakt worden en dat bewaking gelost wordt. Heel wat mensen leggen opnieuw contacten en krijgen opnieuw hoop. Ze bekijken wat ze kunnen doen, want ze willen absoluut hun kleinkinderen terug, want die hebben toch niets te maken met het conflict", aldus Bonte.