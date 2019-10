Hart boven Hard schrijft alternatieve regeerverklaring: "Verenigingsleven wordt de wacht aangezegd" 

"Het beleid van Jambon I blijft steken in ideeën die hun tijd allang gehad hebben", staat er in de alternatieve oktoberverklaring van Hart boven Hard, een burgerinitiatief dat pleit voor een sociaal en duurzaam beleid. De open brief werd ondertekend door tweehonderd kunstenaars, academici en organisaties.

Volgens Hart boven Hard gaat de regering besparen op het verenigingsleven, dat net belangrijk is "om alternatieve beleidsvoorstellen naar voren te schuiven", klinkt het. "Deze nieuwe regering stelt zich op als een 'sterke Jan' die verenigingen van minderheden opdoekt. Die de sociale partners aan banden legt. Die chargeert tegen ngo's en burgers die in de bres springen voor nieuwkomers. Die georganiseerde tegenstemmen verstikt", staat in de brief.