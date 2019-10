"Laat me uit de kist": Ierse grootvader haalt een laatste grap uit tijdens zijn begrafenis

De overleden Ierse grootvader Shay Bradley heeft een opmerkelijke grap voorbereid voor zijn eigen begrafenis. Bradley liet een audioboodschap aanbrengen in zijn kist. De familie en vrienden van Bradley schrokken zich een hoedje toen hij begon te fulmineren tijdens zijn begrafenis.

Toen de kist werd bijgezet in het graf konden de omstaanders horen dat Bradley uit de kist wilde gehaald worden. "Hallo", was te horen. Daarna werden wanhopige klopgeluiden afgespeeld.

"Laat me hier uit. Het is donker in de kist. Laat me hier uit. Ik kan je horen. Is dat de priester? Ik zit in de kist, kunnen jullie mij horen?", klinkt het.