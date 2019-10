Partij van Orban krijgt klappen in Hongaarse gemeenteraadsverkiezingen

Dat Fidesz nu een tik krijgt heeft volgens Bos niet alleen te maken met het feit dat de oppositie beter samenwerkt. In Hongarije was er veel ophef over een schandaal waarin een burgemeester van de partij van Orban betrokken was. Een blog lekte een video waarin Zsolt Borkai te zien is in een orgie op een jacht. De man, die al van corruptie beticht wordt, was in het gezelschap van een omstreden zakenman. "Dat heeft geleid tot afkeer bij de mensen," denkt Bos, "omdat Fidesz zich opwerpt als pro familie en een heel christelijke partij. Dan is zo'n gedrag wel hypocriet."