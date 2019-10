Syrische troepen rukken op, Turkse president Erdogan: "Vastberaden om operatie verder te zetten"

VRT-journalist Rudi Vranckx zit momenteel tussen Qamishli, de hoofdplaats van de Koerden, en de Iraakse grens. Hij is met zijn ploeg vannacht moeten vluchten. "We zijn in het holst van de nacht uit ons bed gelicht met de melding dat de Syriërs eraan komen", zegt Vranckx op Studio Brussel. "Er heerst chaos aan de Syrische checkpoints. We maken hier de volle omwenteling mee."



Volgens Vranckx hadden de Koerdische strijders geen andere optie dan in zee te gaan met president Assad. Maar het is een "zure deal". "De Koerden zijn in de steek gelaten door de Amerikanen, de wereld deed niets en ze zitten onder grote druk van de Turken." Vranckx sprak met een leider van de Koerden ter plekke. Volgens die leider was het kiezen tussen "een volksuitroeiing of genocide" en deze "toegeving".