Herbekijk: Jens Franssen, onze reporter aan de Turks-Syrische grens, beantwoordt uw vragen over het conflict

De strijd in het noorden van Syrië evolueert voortdurend sinds Turkije vorige week de aanval heeft ingezet op de Koerdische YPG-strijders. Intussen heeft de Syrische president Assad nu ook beslist om troepen naar de regio te sturen om de Turkse aanvallen te stoppen. Jens Franssen, onze reporter aan de Turks-Syrische grens, beantwoordde in deze VRT NWS Live de vragen die u heeft ingestuurd over het conflict.