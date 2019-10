Johan Vande Lanotte gaat aan de slag bij advocatenkantoor Walter Van Steenbrugge

Dat Turkijetribunaal moeten we zien als een niet-officiële rechtbank die bemand wordt door 5 à 6 experts in de mensenrechten. Zij zullen getuigenissen verzamelen en rapporten maken over de folteringen en schendingen van de mensenrechten in Turkije, in de nasleep van de staatsgreep van 2016. De staat Turkije zal zich daar ook kunnen verdedigen. Bedoeling is om meer internationale aandacht te krijgen voor de problematiek.