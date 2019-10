Leerlingen van het VKO in Opwijk krijgen geen Frans: "We vinden geen leerkracht"

Het VKO in Opwijk telt 1.082 leerlingen en is een van de grootste scholen van de regio. Ondanks het tekort aan leerkrachten kreeg de directie het uurrooster oorspronkelijk netjes ingevuld. “We konden met een voltallig team aan het schooljaar beginnen”, vertelt directeur Tom Van Buggenhout. “Maar door de zwangerschap van de juf Frans, moesten we op zoek naar een tijdelijke vervanger. En dat blijkt onmogelijk. Ik kan geen leerkrachten Frans toveren.”

Intense zoektocht

De directie ondernam de voorbije weken al een intense zoektocht naar een vervanger. “We hebben via Facebook een interim proberen te vinden en we hebben ook de hogescholen en universiteiten gecontacteerd”, luidt het. “Bij de VDAB en de Waalse tegenhanger hadden we ook geen succes. Er is echt niemand te vinden die Frans kan geven.”

Overheid is de schuldige

De directeur wijst de overheid met de vinger. “De overheid zou kunnen doen wat ze ons al tien jaar belooft. Het lerarentekort zou weggewerkt worden en onze job zou geherwaardeerd worden. Maar dat gebeurt dus niet." De uren Frans die wegvallen, zullen volgens de directeur zinvol worden ingevuld. “De leerlingen zullen tijdens die vrije uren hun taken kunnen maken voor de andere vakken. We gaan dat heel creatief oplossen.”

Leerstof inhalen

De leerlingen die dit jaar geen Frans krijgen zullen de leerstof volgend jaar moeten inhalen. “We zullen al het nodige doen om de doelstellingen van het leerplan te halen”, zegt Van Buggenhout. “Volgend jaar zal de vakleerkracht sneller moeten gaan over sommige zaken, dat klopt. In plaats van tien spreekoefeningen, zullen het er maar vijf zijn. Anders halen we de einddoelen niet. Wij werken op school met graadplannen. De eindtermen moeten pas bereikt worden op het einde van een graad. Op het einde van het zesde jaar dus, in dit geval. We gaan de leerlingen zeker geen vakantietaken of een c-attest geven voor zaken waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn.”