Leuvense Alfons Smetplein krijgt foodmarkt

Twee jaar lang heeft Leuven werken laten uitvoeren aan het Alfons Smetplein in het centrum van Leuven. Nu het eindelijk af is, pakken twee vrienden uit met een groots culinair plan. Vroeger was er in het midden van het plein een Thais restaurant. Nu komt onder de koepel een markt met allemaal eet- en drankkraampjes. "Er zijn verschillende uitbaters voor de kraampjes, maar we werken samen", zegt Ilias Amer, een van de twee vrienden. "Er is een gemeenschappelijk terras en we zorgen er samen voor dat het er gezellig is. Aan de grote luifel komen er bijvoorbeeld lampjes om de foodmarkt op te vrolijken. En onder de koepel is er plaats voor 100 mensen."

Hippe horecastraat

In het gebouw komt er onder andere een kraampje met Syrisch eten, een beach bar en je zal er ook kunnen smullen van de Spaanse en Italiaanse keuken. Ook de eigenaar van het gebouw, Tjsonca Siu, werkte graag mee aan de plannen van de twee vrienden. "We hebben de Tiensestraat de afgelopen tien jaar zien evolueren tot een hippe horecastraat en nu willen we mee aan die kar trekken", zegt Siu. "We zijn overigens nog steeds op zoek naar uitbaters, zowel voor onze Spaanse tapasbar als onze Zuiderse visstand ."