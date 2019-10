Louis Tobback wordt ere-burgemeester van Leuven

Louis Tobback is intussen 81 jaar. Begin dit jaar gaf hij zijn burgemeesterssjerp door aan Mohamed Ridouani (SP.A). Tobback was bijna 24 jaar lang burgemeester van Leuven. Hij krijgt nu de titel van ere-burgemeester. Zelf zit Louis Tobback niet echt te wachten op eretitels: "Ik ben geen vragende partij voor dat soort dingen. Ik hoef dat eigenlijk niet. Het is pas als je het aftrapt dat je te weten komt hoe goed je wel was. Het is goed bedoeld, dus wordt het ook in dankbaarheid geaccepteerd."

Academische zitting

Op 4 november wordt de ere-titel uitgereikt tijdens een academische zitting in de Stadsschouwburg van Leuven. De titel zal hem op vraag van de gemeenteraad geschonken worden door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Op de zitting zullen ook andere prominenten aanwezig zijn, zoals minister van Staat Mark Eyskens, ere-schepen Christiane Vanneck en huidig burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani.