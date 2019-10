Met Filip en Mathilde de trein op naar Luxemburg: het staatsbezoek in 4 vragen

Klein maar groots

België en Luxemburg zijn misschien kleine landen in het hart van Europa, maar in de Europese Unie boksen ze beide boven hun gewicht. Niet voor niets worden er veel belangrijke functies ingevuld door Luxemburgers en Belgen.

Politici en bedrijven en academici, én de royals, praten tijdens het staatsbezoek over hoe de twee landen samenwerken, en nog meer kunnen samenwerken: in defensie, in de ruimtevaart, in circulair bouwen, in een duurzame mobiliteit, in medische innovatie, onderwijs, in het film- en tv-maken. En dat praten gebeurt via seminaries en presentaties en symposia, én via netwerken, in lunches en met cocktails en drinks.