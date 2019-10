Waarom een nepfilmpje met een moordende president Donald Trump de gemoederen doet oplaaien in de VS

De video is vooral choquerend in de grotere context van wapengeweld in de VS. Het openlijk aanzetten tot haat tegen politieke tegenstanders en nieuwsbedrijven zorgt niet alleen voor ontmenselijking en demonisering, maar suggereert ook dat geweld is toegelaten.

Eerder dit jaar werd een Trump-aanhanger veroordeeld tot 20 jaar cel omdat hij 13 pijpbommen had gestuurd naar belangrijke Democraten. Die politici zijn ook allemaal afgebeeld in deze nepvideo.