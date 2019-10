Nieuwe spectaculaire beelden van  unieke "bubbelnetjacht" bultrugwalvissen

De "bubbelnetjacht" van de bultrugwalvissen, waarnaar een team Amerikaanse onderzoekers de afgelopen maanden onderzoek voert, is een uniek samenwerkingsverband van enkele tot tientallen bultrugwalvissen. Daarbij cirkelen enkele exemplaren rond een school vissen (meestal haring) of krill, waarbij de walvissen bubbels blazen uit hun spuitgaten. De prooi raakt daardoor gevangen in een vortex van bubbels en wordt naar het oppervlak gedreven. Daar scheppen de walvissen dan duizenden vissen tegelijk op met hun gigantische bek.

Deze jachttechniek is uniek voor de bultrug, maar wordt enkel beoefend door een fractie van de soort die in de zomermaanden van Hawaii naar Alaska migreert. In de visrijke gebieden ten zuidoosten van Alaska eten de bultruggen zich vet tijdens de zomerperiode voor de wintermaanden. Het is maar een fractie van alle bultruggen die deze wateren opzoeken, die de techniek gebruiken. Normaal is de bultrug een solitair zoogdier, maar hiervoor werken de dieren wel samen, wat de jacht nog intrigerender maakt. Het is ook geen instinctief aangeleerde techniek, maar iets dat de dieren aanleren.