Nobelprijs Economie gaat naar experimenteel onderzoek rond armoede

Duflo, die in 2013 nog deel uitmaakte van het team raadgevers dat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama moest bijstaan, is de jongste winnares ooit van de Nobelprijs Economie. Ze is bovendien nog maar de tweede vrouw die de prijs krijgt, na Elinor Ostrom in 2009.

In de Verenigde Staten hoort ze bij de meest bekende economen van het land. Maar ook in ons land staat ze al jaren hoog aangeschreven. Zo kreeg ze in 2010 een eredoctoraat aan de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Haar echtgenoot Abhijit Banerjee van zijn kant ontving in 2014 een eredoctoraat van de KU Leuven.