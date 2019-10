Wat heeft Elton John te vertellen over Diana en Michael Jackson? Lees de smeuïgste anekdotes uit nieuwe autobiografie

“Ik kende Michael al sinds hij dertien of veertien was. Zo’n schattig joch had je nog nooit gezien. Maar ergens in de jaren daarna was hij zich net als Elvis Presley meer en meer gaan afzonderen van de buitenwereld en de realiteit. Ik dacht na elke ontmoeting met hem dat hij zo gek was als een deur. Hij had duidelijk een psychische stoornis; het was verontrustend om hem in de buurt te hebben. En nu kwam hij mee naar de lunch waar mijn moeder en mijn nieuwe vriendje kennis zouden maken.”

“Het was een zonnige dag, maar vanwege Michaels vitiligo (auto-immuunziekte, red.) moesten we binnen zitten met de gordijnen dicht. Die arme jongen zag er vreselijk uit, heel broos en ziek. Zijn make-up leek te zijn aangebracht door een maniak; dat spul zat overal. Hij at niets van wat we serveerden. Na enige tijd stond hij zonder een woord te zeggen op en verdween hij. We vonden hem pas twee uur later in het huisje van mijn huishoudster. Ze zat toe te kijken, terwijl Michael Jackson en haar zoon van elf rustig zaten te gamen. Hij kon om welke reden dan ook het gezelschap van volwassenen niet verdragen.”