Phil (21) is snelste ter wereld op een jetski: “Zoals motorcross, maar dan op het water”

In 2012 mocht Phil Segers uit Haaltert op 14-jarige leeftijd een eerste keer wereldkampioen worden bij de volwassenen. Nadien volgen verschillende nationale en Europese titels, met afgelopen nacht dan een vijfde wereldtitel. "Het is een mooie seizoensafsluiter, na een moeilijk seizoen met blessures. Maar we hebben alles kunnen verwezenlijken met dit seizoen een Europese en wereldtitel", vertelt Segers. Jetski kan je vergelijken met een wedstrijd motorcross op het water: "We vertrekken allemaal op één lijn. Na het startschot leggen we dan 15 minuten een parcours af plus nog een extra ronde. Wie als eerste over de eindmeet komt, die wint."

De start van een wedstrijd ziet er spectaculair uit:

Het beestje heeft gebeten

Al van jongs af aan kan Phil Segers rekenen op zijn vader. "Onze sport is niet zo bekend in België, maar mijn vader deed vroeger zelf mee aan Europese wedstrijden. Hij nam me mee toen ik nog maar net geboren was. En dan mocht ik altijd eens mee op de jetski," aldus Segers, "toen heeft het beestje me gebeten en was ik vertrokken." Hij bedankt zijn ouders voor de steun van de voorbije jaren en is blij dat hij op die manier de sport heeft leren kennen. Naast jetski, speelt Segers ook basketbal bij de Black Boys Erpe-Mere. (lees verder onder de foto)

Gevaarlijke sport

Jetski blijft een gevaarlijke sport. Enkele jaren geleden bij zijn eerste wereldtitel overleed een vriend van Phil Segers net na de start van de wedstrijd. Bij de start wordt er stevig geduwd en getrokken, waardoor de vriend viel en werd overvaren door de andere deelnemers. Hij overleefde het niet en dat bijzonder jammer voorval vormde heel lang een enorm struikelblok voor Segers. Maar hij kwam erbovenop en sindsdien gaat het hard. Vier wereldtitels volgden en nu komt daar nog een vijfde bij.

Jetski mee door de ogen van een wereldkampioen: