Ruim 2.000 fietsenstallingen te weinig aan  station Gent-Sint-Pieters

Vrijwilligers van het Gentse Milieufront (GMF) hebben afgelopen weekend 13.500 fietsen geteld aan het station Gent-Sint-Pieters. Dat zijn er 20 procent meer dan bij de vorige telling in 2017. Pendelaars, studenten en andere reizigers die van het station gebruik maken, schakelen dus vaker over op de fiets als ze de trein nemen. Goed nieuws, vindt het GMF, maar het aantal stallingen om fietsen veilig en reglementair te parkeren volgt niet. Daardoor staan heel wat fietsen her en der geparkeerd, zeker op het stationsplein aan de hoofdingang (Maria Hendrikaplein). Daar staan vier keer meer fietsen dan er plaatsen zijn.

Te weinig stallingen

De uitbater van de fietsenstallingen kan de stijgende vraag niet volgen, zegt het GMF. Op dit moment zijn het er bijna 12.000, dat zijn er dus ruim 1.500 te weinig. Verschillende van die nieuwe fietsenstallingen liggen ook wat verder van het station af. Reizigers weten niet precies waar ze liggen of willen de fiets dichtbij de ingangen parkeren. "Er is bijvoorbeeld een nieuwe gratis ondergrondse fietsenstalling aan de achterkant van het station waar amper één op de tien plekken bezet is. Dat heeft te maken met de ligging, aan de achterkant van het station, en zeker ook met de toegankelijkheid. Je kan de fietsparking enkel in met een trap en een fietsgoot. Dat is niet erg gebruiksvriendelijk.", zegt Steven Geirnaert van het GMF.

Minder weesfietsen, meer wegwijzers

Het GMF vraagt de uitbater van de stallingen om zogenaamde weesfietsen (kapot of achtergelaten) sneller weg te halen om plaats te maken voor exemplaren die wel gebruikt worden. De organisatie wil ook betere wegwijzers naar stallingen die bij gebruikers weinig bekend zijn. Volgens het GMF moeten er extra fietsenstallingen voorzien worden nu de renovatieplannen voor het station herbekeken worden. De werken aan Sint-Pieters zijn al enkele jaren bezig maar liggen tijdelijk stil omdat de kosten te hoog oplopen. Daarom wordt er aan een alternatief plan gewerkt. In dat plan moet er dus meer aandacht komen voor de fiets, klinkt het bij het GMF.