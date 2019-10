Advocaat Puigdemont over aanhoudingsbevel: "Procedure voor eventuele overlevering aan Spanje kan maanden duren"

Puigdemont zelf hield vanmiddag een persconferentie in Brussel over de veroordeling van zijn negen kompanen, maar ging niet dieper in op het aanhoudingsbevel dat tegen hem is uitgeschreven. Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert gaf meer uitleg in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Het gerucht deed al langer de ronde dat er een nieuw aanhoudingsbevel zou komen. Het is nu wel merkwaardig dat het enkel tegen Puigdemont is uitgeschreven, en niet tegen de andere twee gevluchte politici. Maar wat daar achter zit, weet ik niet."

Bekaert bevestigt dat de aanklacht 'rebellie' deze keer niet meer in het aanhoudingsbevel voorkomt: "De negen die vanmorgen zijn veroordeeld, zijn daar ook voor vrijgesproken, omdat er geen geweld is gebruikt. En dus valt die aanklacht ook voor Puigdemont weg. Op zich verandert dat niet zoveel. Het gaat nu nog over opruiing en verkeerd gebruik van overheidsgelden. Er moet nu onderzocht worden of dat ook in België strafbaar zou zijn."

Volgens de advocaat is een eventuele overlevering nog niet voor morgen. Het aanhoudingsbevel moet nu aan het Brusselse parket bezorgd worden. "Daarna moet het naar de rechtbank, dan naar het hof van beroep, dan het Hof van Cassatie. Als het ons meezit, kan dat maandenlang duren. Alles is nog mogelijk."